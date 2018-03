Sky e Netflix danno vita a una partnership in Europa

MILANO, 1 MARZO-Sky e Netflix hanno fatto un accordo in base al quale i contenuti di Netflix saranno visibili anche sulle piattaforme di Sky Q, il più recente servizio offerto da Sky. I contenuti offerti dalla piattaforma statunitense saranno visibile anche ai non abbonati in possesso di Sky.

Questa partnership è la prima al mondo nel suo genere ed è volta alla creazione di un'offerta di intrattenimento altamente personalizzata. Interesserà tutta l'Europa e partirà nel 2019, prima in Irlando e Regno Unito e successivamente in Italia (ancora non si sa con precisione la data). Le due aziende offriranno poi successivamente un'app che renderà ancora più immediato l'accesso ai contenuti.

Andrea Zappia l'amministratore delegato di Sky Italia ha definito questa partnership come una "tappa rivoluzionaria nel nostro percorso tecnologico di innovazione tecnologica e culturale".

Federica Fusco

immagine: upgo.news