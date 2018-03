Sky italia e Open Fiber siglano, un accordo a lungo termine

ROMA 29 MARZO - Sky italia e open fiber siglano, un accordo a lungo termin, Le due società collaboreranno per accelerare l’adozione della fibra e della Pay Tv in Italia Milano-Roma, 29 marzo 2018 - Sky Italia e Open Fiber annunciano un accordo per il lancio di un servizio via fibra a partire dall’estate 2019 che ha l’obiettivo di accelerare la crescita a lungo termine della fibra e della Pay Tv. Questo servizio via fibra andrà ad affiancarsi a quello via satellite.

Grazie a questo accordo Sky beneficerà dei vantaggi offerti dall’infrastruttura in fibra ottica di Open Fiber - FTTH, Fiber-To-The Home - nelle principali 271 aree urbane del Paese.Dal momento che sempre più contenuti sono disponibili via internet, l’offerta via fibra di Sky combinerà la sua esclusiva programmazione con la migliore velocità di connessione disponibile sul mercato italiano.Sky distribuirà la sua offerta Tv via internet grazie a una nuova versione di Sky Q - il box di ultimissima generazione che ha fissato i nuovi standard dell’esperienza televisiva in Italia - che dal 2019 potrà funzionare anche via internet oltre che via satellite.Come parte integrante di un grande Gruppo, Sky continuerà a fornire agli Italiani i migliori contenuti da tutto il mondo, fra cui quelli targati Disney, Fox, HBO per non parlare delle produzioni originali Sky di grande successo come Babylon Berlin, Gomorra e The Young Pope.Andrea Zappia, Amministratore Delegato di Sky Italia, ha dichiarato: “L’ambizione di Sky è quella di essere protagonista dello sviluppo dell’industria televisiva in Italia e del processo di digitalizzazione del Paese. Questo accordo con Open Fiber va esattamente in questa direzione. Siamo convinti che la pay tv abbia ancora ampie possibilità di crescita in Italia. La fibra rappresenta un modo semplice e innovativo per portare nelle case italiane un servizio televisivo di qualità sempre maggiore e i migliori contenuti On Demand. Il connubio tra l’esperienza di visione offerta da Sky Q, i contenuti esclusivi e la passione per i nostri clienti faranno la differenza rendendo questa offerta unica. Al tempo stesso, un servizio di qualità come quello di Sky incentiverà la diffusione della fibra come è avvenuto in altri paesi europei”.Elisabetta Ripa, Amministratore Delegato di Open Fiber, ha dichiarato: "Crediamo fortemente che il nostro modello di business - wholesale only - sia il migliore per accelerare la penetrazione in Italia dei servizi innovativi a banda ultralarga realizzati su una infrastruttura interamente in fibra. Questo accordo strategico è una pietra miliare per promuovere i vantaggi e le potenzialità dei nostri servizi attivi di telecomunicazione, progettati per offrire una customer experience di eccellenza. Siamo orgogliosi di essere partner di Sky in questo progetto profondamente innovativo”.