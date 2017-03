Slalom, Al via il Campionato Regionale 2017: apre Scilla-Melia

CATANZARO, 12 MARZO 2017 - Si inaugura oggi l’edizione 2017 del Campionato Regionale Slalom organizzato da ACI Catanzaro. La macchina organizzativa, sotto la guida dal presidente Eugenio Ripepe, lavorerà come sempre in collaborazione con la maggior parte delle Scuderie e dei promotori locali, abbracciando l’intera regione e toccando località e scenari dall’indiscussa bellezza ed importanza storica.

E sarà il 3° Slalom Scilla-Melia a dare il via al campionato, organizzato quest’oggi dalla scuderia Piloti per Passioni del Dr. Denisi; campionato, giunto alla 5^ edizione, che verrà disputato su ben 11 gare svolte tra le province di Catanzaro, Reggio Calabria e Cosenza.

Come negli scorsi anni, anche quest'anno il podio sarà conteso dai più forti piloti dell'intero meridione d'Italia, tantissimi provenienti dalla vicina Sicilia e molti altri da Campania, Puglia e Basilicata. Tra i caratteristici birilli non mancherà di veder correre forti campioni di questa appassionante disciplina da tutta Italia. Molti degli immancabili appuntamenti, infatti, oltre ad essere validi per il Campionato Regionale, avranno anche titolazione di livello Nazionale, come ad esempio il Campionato Italiano, il Trofeo Italiano e la Coppa Italia.

Prossimo appuntamento nella fitta serie di eventi in programma sarà in terra lametina. Sabato 18 marzo si terrà l’ormai tradizionale e tanto attesa cerimonia di premiazione del Campionato Regionale 2016 il cui vincitore è risultato essere, per la terza volta, il campano Alfonso Casillo della categoria Sport Prototipi Slalom.

CALENDARIO CAMPIONATO 2017:

• 12/03/17 – 1^ Trofeo Città di Scilla (RC)

• 28/05/17 – 3^ Slalom Curinghese (CZ) – Coppa Italia

• 25/06/17 – 2^ Slalom Mannoli – Gambarie – (RC)

• 09/07/17 – 5^ Slalom XL – Aspettando la Ponte Corace – Tiriolo (CZ)

• 30/07/17 – 8^ Slalom Città di Sartano (CS)

• 03/09/17 – 3^ Slalom Memoria Dino Falco Acri (CS)

• 24/09/17 – 5^ Maxi Slalom Città di Amato (CZ) – Coppa Italia

• 15/10/17 – 16^ Slalom Monte Condrò (CZ) – Campionato Italiano

• 22/10/17 – 14^ Slalom Simeri Crichi (CZ) – Trofeo ACI

• 12/11/17 – 8^ Slalom “La Collina” Città di Sambatello (RC)

• 10/12/17 – 5^ Slalom Città di Catanzaro



Albo d'oro del campionato Campionato Regionale ACI Catanzaro:

2013 Alfonso Casillo (Ercolano NA) su Elia Avrio

2014 Gaetano "Lo Scillese Volante" Piria (Scilla RC) su Elia Avrio

2015 Alfonso Casillo (Ercolano NA) su Elia Avrio

2016 Alfonso Casillo (Ercolano NA) su Elia Avrio