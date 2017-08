Smartmatic, elezioni in Venezuela: dati "manipolati"

CARACAS, 02 AGOSTO – “Con il più profondo rammarico che dobbiamo riferire che le cifre sull’affluenza delle votazioni del 30 luglio per l’Assemblea costituente in Venezuela sono stati manomessi”.

Questo è quanto divulgato da Antonio Mugica, amministratore delegato della Smartmatic, società dedita alla produzione di sistemi di voto elettronico , apparecchiature adoperate per le elezioni durante la presidenza di Hugo Chavez. Secondo quanto calcolato dalla società, risulterebbe una discrepanza di un milione di voti, rispetto alle cifre sull’affluenza divulgate dal governo, circa otto milioni di persone, e quelle registrate da SmartMatic.

La notizia ha suscitato numerosi dubbi, infatti, il Parlamento ha deciso di avviare un'inchiesta per fare luce sulla vicenda. Intanto, le tensioni in Venezuela continuano. È prevista, giovedì, il giorno in cui si insedierà la contestata Assemblea Costituente nella sede del Parlamento, una manifestazione di protesta, per le strade di Caracas.

È stato reso noto che Nicolas Maduro presiederà la cerimonia di giuramento dei 545 membri dell'Assemblea Costituente, organizzata presso il Poliedro di Caracas, struttura adibita agli spettacoli sportivi

Immagine da: caracaschronicles.com

Caterina Apicella