Smishing ad Amatrice, denunciati due truffatori informatici

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Un messaggio sul cellulare che sembrava provenire da un corriere espresso, una richiesta di appena 1,30 euro per lo sdoganamento di una spedizione e, poco dopo, la scoperta di prelievi bancari non autorizzati per quasi 1.500 euro. È la vicenda che ha portato i Carabinieri della Stazione di Amatrice a denunciare due persone per frode informatica.

La segnalazione del giovane e l'avvio delle indagini

Tutto è partito dalla querela di un ragazzo del posto. Dopo aver ricevuto un SMS truffaldino che simulava la comunicazione di un corriere per il completamento di una consegna, il giovane ha effettuato il piccolo pagamento richiesto. Solo in seguito, controllando l'estratto conto, si è accorto di essere stato vittima di due addebiti illeciti per un totale di 1.500 euro.

Le verifiche tecniche e l'identificazione dei responsabili

Le indagini, condotte attraverso accertamenti tecnici e riscontri patrimoniali, hanno permesso di identificare i presunti autori: due uomini di origine cinese. Secondo quanto ricostruito, le somme sottratte sarebbero state utilizzate per pagare utenze idriche e tributi locali (TARI) intestati ai truffatori stessi. Al termine delle verifiche, i due sono stati deferiti all'Autorità Giudiziaria per il reato previsto dall'articolo 640-ter del Codice Penale.

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Come funziona lo smishing e come difendersi

L'episodio riaccende i riflettori su una delle truffe telematiche più diffuse: lo smishing. Si tratta di messaggi SMS fraudolenti che imitano le comunicazioni di operatori postali o società di spedizione. La tecnica sfrutta la psicologia della vittima: un importo irrisorio induce a inserire con facilità le proprie credenziali bancarie su pagine clone, dando così ai criminali accesso al conto.

Per proteggersi, i Carabinieri raccomandano di non cliccare mai sui link contenuti in SMS o email sospette, di non inserire dati sensibili su portali di cui non si è verificata l'autenticità e di utilizzare esclusivamente i canali ufficiali degli operatori. Fondamentale, inoltre, è controllare con regolarità i movimenti del conto corrente per individuare tempestivamente eventuali anomalie.

Le precisazioni sul procedimento

Come di consueto, si precisa che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità saranno accertate dall'Autorità Giudiziaria.