Reggio Calabria: inviava sms osceni a figlia minorenne, arrestato

REGGIO CALABRIA, 23 GIUGNO – Avrebbe pedinato e controllato l’ex compagna e la loro figlia minorenne, minacciato la donna e inviato messaggi erotici alla figlia.

Per questi motivi, i carabinieri della Compagnia di Locri, in esecuzione di un'ordinanza del Gip, hanno arrestato e posto ai domiciliari un trentanovenne accusato di stalking. Stando all’accusa, le molestie sarebbero andate avanti dal marzo 2016 al maggio 2017 poiché l'uomo non accettava la fine della relazione.

La situazione ha creato alla donna e alla figlia uno stato di tensione, tanto da costringerle ad alterare le proprie abitudini di vita. Le indagini sono iniziate nel gennaio scorso in seguito alla segnalazione di una psicologa in servizio all'Asp di Reggio Calabria, che ha segnalato l'invio di messaggi "osceni" sul cellulare della minorenne.

Le indagini effettuate dai carabinieri hanno consentito di accertare le responsabilità dell'uomo che è stato quindi arrestato su richiesta della Procura della Repubblica.

Luna Isabella

(foto da catania.livesicilia.it)