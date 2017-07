"Il Segreto" Sol e Severo Santacruz in esclusiva da Megna con DonnaOro (Foto e Video)

CATANZARO 14 LUGLIO - Per il sesto anno consecutivo la zona marittima della città di Catanzaro è stata capitale dello spettacolo attraverso un nuovo, fantastico ed originale evento tenutosi presso la rinomata gioielleria Megna e targato dall’importante casa di gioielli DonnaOro.

Protagonisti indiscussi dell’entusiasmante pomeriggio di giovedì 13 Luglio, sono stati due grande attori giunti in Calabria direttamente dalla Spagna per abbracciare i propri fan accorsi per l’occasione, fan di ogni età: dai bambini molto piccoli alle scatenate nonne che più di tutti facevano trasparire l’emozione per l’arrivo dimeglio conosciuti comenella seguitissima e amata sop. Soddisfatti e orgogliosi della grande riuscita sono stati i fratellia e il responsabilefelici di aver portato per il sesto anno consecutivo un evento unico nel suo genere e che riesce ad avvicinare la città capoluogo di regione ad artisti di calibro internazionale.Ma un evento di gioielli non poteva che sottolineare la magnificenza delle novità della maison “ DonnaOro ” e quest’anno nella linea Elements uno sguardo notevole è stato rivolto ad un accessorio molte volte trascurato: l’anello.Un esclusivo gioiello componibile, un prezioso da creare e modificare per celebrare i momenti più belli ed importanti della vita. L’anello si presenta in un’esclusiva base in argento realizzata completamente a mano, da impreziosire con diamanti e pietre preziose incastonati su oro bianco o rosa, ma anche con iniziali ed elementi fantasia in oro e diamanti.Caratteristico, unico e diverso, con prezzi per ogni esigenza da regalare e da regalarsi, per raccontare in modo irripetibile la storia di chi lo indossa. Senza ulteriori indugi vogliamo ora mostrarvi, attraverso il nostro servizio, cosa è accaduto nel pomeriggio di ieri presso la Gioielleria Megna di Catanzaro quartiere Lido:

