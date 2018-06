Solstizio d\'estate? No, giornata mondiale del selfie!

21 giugno. Non è solo il solstizio d’estate ma è anche la giornata mondiale dei selfie, celebrata dal 2014, dopo che il termine è stato inserito nell’Oxford English Dictionary, nell’agosto 2013, e definito come parola dell’anno.

È Paris Hilton, l’ereditiera americana, a sostenere di aver lanciato la moda dell’autoscatto da postare immediatamente sui social, quando, nel 2006 pubblicò un selfie di lei con Britney Spears.

Una moda per alcuni divertenti, ma che può provocare la cosidetta “selfite”, il bisogno ossessivo di postare selfie, definito come un vero e proprio disturbo mentale da uno studio della Nottingham Trent University e della Thiagarajar School of Management in India pubblicato a dicembre 2017.

C’è poi chi a provato ad andare contro questa moda e a resistere ai selfie: all’ultimo festival di Cannes il curatore Thierry Fremaux li ha banditi dal red carpet , dicendo che «nove volte su 10 sono brutti». Forse il primo passo contro la moda di apparire, o forse solo un vano tentativo.

Fonte immagine: www.images.all-free-download.com

Ilaria Bertocchini