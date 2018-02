Soluzione civile, pacifica e democratica della crisi di un matrimonio in "L'anatra all'arancia"

LAMEZIA TERME (CZ), 1 FEBBRAIO - Superare con intelligenza i drammi e le incomprensioni quotidiane nellla vita di coppia è il suggerimento proposto dalla commedia “ L’anatra all’arancia” in scena al teatro Grandinetti nell’ambito della stagione teatrale promossa da Ama Calabria. Si tratta di una commedia cult degli anni ‘70, in due atti, interpretata da Gerardo Maffei, Margherita Laterza, Ernesto Mahieux e Luca Barbareschi che ne firma anche la regia. La commedia, scritta dallo scozzese William Douglas Homme con il titolo “ The secretary bird), è stata adattata dal francesce Marc Gilbert Sauvajon e aggiornata ai nostri giorni con riferimenti e battute esilaranti senza snaturarne lo spirito originario ma approfondendone la dimensione psicologica e i diversi caratteri dei personaggi. Del ’73 è l’edizione teatrale storica, diretta ed interpretata da Alberto Lionello con Valeria Valeri. Celebre è anche la versione cinematografica con Ugo Tognazzi e Monica Vitti con la regia di Luciano Salce.

La storia della crisi del matrimonio di Gilberto e Lisa si svolge nel salotto molto illuminato di casa Ferrari incorniciata da una scenografia semplice ed elegante: un divano, un tavolino con sedie, il carrello dei liquori. L’ironia,il sarcasmo e una sottile comicità scandiscono i dialoghi spassosi che i cinque personaggi, padroni della scena, intavolano svelando la cruda verità di un amore che rischia di finire in un susseguirsi di colpi di scena e battute divertenti.Ma, nonostante gli attori riescano a mantenere il ritmo sempre costante e serrato e senza tempi morti, tuttavia, specie nel primo atto della commedia, affiora un leggero calo di tono anche a causa della lunghezza della pièce ( quasi due ore e mezza) in cui alcuni passaggi appaiono piuttosto superflui e poco incisivi nel contesto rappresentativo e un loro taglio, indubbiamente, avrebbe elevato sensibilmente lo spessore artistico della stessa. Stanca dei tradimenti del marito Gilberto ( Luca Barbareschi) e delle sue leggerezze, Lisa ( Chiara Noschese di grande bravura e presenza scenica) , dopo 25 anni di matrimonio, cede alle lusinghe di un giovane e nobile russo Volodia ritenendolo l’uomo ideale e decide di vivere con lui in Francia lasciando anche i suoi due figli piccoli in Italia. Gilberto , anziché adirarsi, escogita un piano astuto e geniale per riconquistare la moglie e scongiurare un divorzio annunciato grazie anche alla sua natura di fine umorista arricchita dalla capacità di autoironia fuori dal comune.A tal fine egli organizza un weekend al quale invita anche Volodia e la segretaria Chanel ai quali fa preparare un piatto con l’anatra all’arancia. Durante quest’arco di tempo, mediante l’evocazione di vecchi ricordi e dialoghi,talvolta, concitati, Gilberto mette in luce, in presenza di Volodia, i difetti di Lisa e riesce a suscitare anche la sua gelosia fingendo un flirt con la giovane segretaria . Alla fine giunge la soluzione della crisi matrimoniale con il risveglio dell’amore mediante il ricorso alle maniere civili, pacifiche e democratiche.Lina Latelli Nucifero