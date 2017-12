Somalia: kamikaze ad accademia polizia, morti e feriti

MOGADISCIO, 14 DICEMBRE - Nuovo sanguinoso attentato in Somalia: un kamikaze si e' fatto saltare in aria ella principale accademia di polizia nella capitale somala, Mogadiscio. Sono morte, secondo l'agenzia Reuters, almeno tredici persone.

Testimoni hanno raccontato che gli agenti si stavano radunando per la parata del primo mattino ed erano raccolti in un ampio spiazzo quando l'attentatore ha attaccato. "Un uomo con indosso un giubbotto esplosivo e' entrato nel campo travestito da poliziotto e si e' fatto saltare in aria", ha raccontato un agente di polizia, Mohamed Abdulle. "Ci sono vittime e molte feriti". "I soccorritori stanno ancora lavorando per evacuare le vittime", ha aggiunto Abdulle. L'accademia di polizia attaccata e' la piu' grande della Somalia. "Alcuni poliziotti erano gia' in fila e altri si stavano radunando, quando l'uomo in uniforme e' entrato e si e' fatto esplodere", ha aggiunto un altro testimone, Hussein Ali."Le ambulanze hanno portato via i feriti e hanno preso i cadaveri". Non c'e' stata ancora alcuna rivendicazione, ma gli estremisti islamici Shabaab hanno ripetutamente attaccato le forze di sicurezza somale nella loro decennale battaglia per rovesciare i vari governi sostenuti dalla comunita' internazionale che si sono succeduti a Mogadiscio. Gli Shabaab hanno perso il controllo di Mogadiscio nel 2011, ma hanno continuato a combattere nel tentativo di tornare al potere.