Sondaggi elettorali, M5S mai cosi in alto: primo partito al 32% e Pd indietro di oltre 5 punti

ROMA, 21 MARZO - Secondo il sondaggio realizzato da Ipsos per il Corriere della Sera, se oggi si votasse, il Movimento 5 Stelle non solo sarebbe il primo partito, ma avrebbe un distacco di oltre 5 punti percentuali sul Partito democratico. I pentastellati non sono mai stati cosi in alto, infatti racimolerebbero il 32,3% contro il 26,8% del PD, quindi un vantaggio di 5,5 punti percentuali. Un risultato registrato nell’ultimo mese, con il M5s che ha guadagnato l’1,4% e il PD che ha perso il 3,3%.

I Democratici e progressisti (Mdp) di Speranza e Bersani, del resto, se si andasse alle urne ora racimolerebbero il 3,3%, ovvero quanto ha perso il Pd dal 16 febbraio al 17 marzo. Di pari passo è andata la crescita del Movimento 5 Stelle, così come l’area dell’astensione, che tocca il 33,6%.



Per quanto riguarda gli altri partiti, la Lega Nord avrebbe il 12,8%, appena uno 0,1% in più di Forza Italia. Nonostante la nascita di Alternativa Popolare, invece, in calo il consenso per il ministro degli Esteri Angelino Alfano: ad oggi otterrebbe il 2,8%.

Come si può notare da questi numeri, nessun partito è vicino alla soglia del 40%, l’unica che permetterebbe a un singolo soggetto politico di prendere il premio di maggioranza e, quindi, di poter governare da solo.

Maria Minichino

(fonte immagine quotidiano.net)