Sophia Galazzo protagonista del video musicale di Andreas Del Grosso

BENEVENTO 19 FEBBRAIO - Sophia Galazzo ( Nata a Gela,classe 96,ex corteggiatrice del programma televisivo Uomini e Donne di Maria De Filippi ) è la protagonista del videoclip del nuovo brano musicale "SAI DI ESISTERE" di Andreas Del Grosso ( cantautore Beneventano, classe 89 ) che ha curato il testo, la composizione musicale, gli arrangiamenti e il missaggio.

L'arpeggio della chitarra acustica e l'assolo finale di chitarra elettrica vanta la firma di Giovanni Santamaria ( Chitarrista sannita ). Grazie al grande supporto finanziario e organizzativo di Antonio Esposito e la sua agenzia "EA Entertainment Area" è stato possibile realizzare il progetto.I personaggi principali sono stati interpretati da Francesca Santamaria, Andreas Del Grosso e Giovanni Santamaria.Andreas ringrazia :l'agenzia "THE ONE CELEBRITY" di Arianna Gabrielli per la grande disponibilità, Nicola Trambusti, Marco Muscetti per la location "CABANA", Vanessa Facchiano per il trucco, e tutte le persone che hanno partecipato alle riprese del video.Andreas firma la regia del video con Stefano Cocozza (Videomaker) alle macchine.(notizia segnalata da