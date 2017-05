Sorelle uccise nel rogo del camper, ricercato un pregiudicato identificato dalle telecamere

ROMA, 12 MAGGIO - Gli inquirenti sono riusciti a identificare l'uomo che martedì notte ha lanciato una molotov contro il camper di una famiglia rom a Centocelle, causando la morte di tre sorelle. Dalle immagini di una telecamera di sorveglianza è stato riconosciuto il trentenne con precedenti per rapina, furto e ricettazione. Individuati anche i suoi due complici.

La famiglia delle tre ragazze, da mesi subiva minacce tanto da non vivere più nel campo nomadi ma nel parcheggio dove è avvenuta la tragedia. Secondo quanto riporta Il Messaggero, la nonna delle sorelline ha raccontato che la famiglia aveva avuto screzi con i parenti dei tre rom arrestati per la morte della studentessa cinese Yao Zhang, la giovane derubata e poi travolta da un treno mentre inseguiva i ladri. Ma altre tensioni sarebbero emerse dal passato degli Halilovic anche in altri campi rom della città.



Maria Minichino



(fonte immagine tgcom24.mediaset.it)