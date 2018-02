Soriano Calabro ricorda le vittime del terremoto del 1783

SORIANO CALABRO (VV), 6 FEBBRAIO - Al termine della quindicina di preghiera dedicata alla Madonna del Rosario: liberatrice dal flagello del 1783, giorno 7 febbraio come ogni anno la confraternita del Rosario insieme ai frati Domenicani commemora questo evento.

Con la festa della Madonna del Rosario Liberatrice del Flagello, Soriano ricorda le vittime del terribile sisma del 7 febbraio del 1783 che causò 171 vittime nei due rioni di Soriano e Sorianello. Alle ore 16 si snoderà dal Santuario di San Domenico la processione con il simulacro della Vergine Maria del Santo Rosario con la sosta significativa presso la lapide che ricorda le vittime del sisma per un momento di preghiera.



A conclusione la solenne Celebrazione Eucaristica, durante la quale saranno ammessi i nuovi confrati della Confraternita Gesù e Maria del SS. Rosario che con i Padri Domenicani hanno organizzato le Celebrazioni.



L’anniversario, è bene ricordarlo, oltre che al doveroso ricordo delle vittime innocenti di ogni “sisma” come le tragedie naturali o le guerre, le “morti bianche” nei cantieri di lavoro, i femminicidi, vuole essere anche l’invocazione e la preghiera, perché chi ha responsabilità e il dovere, operi una seria prevenzione di salvaguardia del nostro territorio, perché come ci insegna papa Francesco. “Dio perdona sempre, noi alle volte, la natura mai!”.



Anna Rotundo