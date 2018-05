Sorrento, cinque arresti per violenza sessuale verso una turista inglese

SORRENTO, 14 MAGGIO – Dopo due anni di inchiesta arriva l’arresto per cinque persone ritenute responsabili di violenza sessuale di gruppo, con l'aggravante dell'uso di sostanza stupefacente, nei confronti di una turista inglese.

Il fatto è avvenuto nel 2016, quando gli uomini, secondo la ricostruzione della polizia, avrebbero narcotizzato e abusato in gruppo la turista inglese in un albergo. In una notte di ottobre di due anni fa due barman dell’hotel avevano offerto un drink alla donna e a sua figlia con la “droga dello stupro”. In seguito avrebbero portato la turista 50enne nel locale piscina per abusare di lei e in seguito nella stanza del personale dove "ad attenderla vi era un numero imprecisato di uomini, almeno una decina, che a turno usarono violenza su di lei".

La testimonianza della donna insieme ad alcune foto che gli autori dello stupro avevano fatto alla donna nel momento della violenza, ad alcune chat di gruppo e a un tatuaggio sul collo riconosciuto dalla vittimi hanno portato all’arresto di cinque criminali, tutti del personale dell’albergo.

Federico De Simone

Fonte immagine: leganorder.org