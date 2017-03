Sorteggi Champions League: per la Juventus c\'è il Barcellona di Messi. Bayern - Real Madrid

NYON, 17 MARZO - Urna severa per la Juventus, che pesca probabilmente la peggior avversaria possibile. La squadra di Allegri dovrà vedersela infatti con il Barcellona, in quella che è la rivincita della finale di due anni fa a Berlino. L’urna ha regalato un altro accoppiamento stellare, quello tra Bayern Monaco e Real Madrid, con Ancelotti che ritroverà le merengues da avversario dopo tre anni dallo storico successo in finale contro l'Atletico.

Sorteggio decisamente più benevolo per l’Atletico di Simeone, che trova la Cenerentola della competizione, il Leicester. L’ultima sfida è quella tra Borussia Dortmund e Monaco, che sarà la vetrina di tanti giovani pronti a salire sul tetto d’Europa.

Tabellone Quarti di finale Atletico Madrid Leicester Borussia Dortmund Monaco Bayern Monaco Real Madrid Juventus Barcellona

(fonte immagine ign.com)

Giuseppe Sanzi