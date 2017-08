Sorteggio Champions, il Napoli pesca il Nizza

NYON, 4 AGOSTO - Fari puntati su Nyon, dove è appena andato in scena il sorteggio dei playoff di Champions League. Alle 13.00 ci sarà spazio anche per il draft dei preliminari di Europa League, con il Milan protagonista, mentre sul versante Champions gli occhi dei tifosi italiani erano puntati sul Napoli: la banda di Sarri dovrà vedersela con il Nizza di Mario Balotelli, tra le avversarie più ostiche - se non la più ostica - presenti nell’urna.

Andata al San Paolo, tra il 15 e il 16 agosto, e ritorno in Francia, tra il 22 e il 23 dello stesso mese. Chi vince accede alla fase a gironi, chi perde viene “retrocesso” in Europa League. Di seguito gli accoppiamenti completi dei playoff:

Qarabag (Aze) - FC Copenaghen (Dan)

Apoel Nicosia (Cip) - Slavia Praga (Cec)

Olympiacos Piereo (Gre) - Rijeka (Cro)

Celtic (Sco) - Astana (Kaz)

Hapoel Beer-Sheva (Isr) - Maribor (Slo)

Istanbul Basaksehir (Tur) - Siviglia (Spa)

Young Boys (Svi) - Cska Mosca (Rus)

Napoli (Ita) - Nizza (Fra)

Hoffenheim (Ger) - Liverpool (Ing)

Sporting Lisbona (Por) - Steaua (Rom)

