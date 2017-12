Sorteggio Champions League: la Roma pesca lo Shakhtar, per la Juve c\'è il Tottenham

NYON, 11 DICEMBRE - Dall’urna di Nyon sono usciti gli accoppiamenti degli ottavi di finale della Uefa Champions League, con Roma e Juventus protagoniste del sorteggio per l’Italia.

I giallorossi, forti della loro posizione in prima fascia, hanno pescato gli ucraini dello Shaktar Donetsk. Sorteggio sospirato per la Roma, estratta per penultima dall’urna, quando oltre allo Shakthar c’era in ballo anche il Bayern Monaco come possibile avversario. La Juventus prende invece il Tottenham di Pochettino: tra le inglesi, forse la meno temibile al momento, in leggero calo rispetto alla buona stagione passata. Gli Spurs restano però una squadra che gioca bene a calcio e che ha ottime individualità.

Il draft ha poi regalato due big match: Psg-Real Madrid e Chelsea-Barcellona. Per i parigini esame di maturità contro la corazzata blanca, per Conte invece c’è il nuovo Barcellona di Valverde: due sfide equilibrate, da grandi notti europee.

Sorride il City di Guardiola, che pesca gli svizzeri del Basilea. Buono il sorteggio anche per il Bayern Monaco, che nonostante fosse in seconda fascia becca i turchi del Besiktas. Match interessanti quelli che vedranno protagonisti Porto-Liverpool (la solidità dei portoghesi contro la fantasia della squadra di Klopp) e Manchester United-Sevilla (vincitrici delle ultime due edizioni di Europa League): quattro squadre dalla grande tradizione europea.

Claudio Canzone

Fonte foto: superscommesse.it