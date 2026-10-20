Soverato, avviati i lavori per 60 posti camper: il sindaco Daniele Vacca punta sul turismo all’aperto. Video

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Soverato punta sul turismo all’aperto avviati i lavori per un’area con 60 posti camper

Un finanziamento del Ministero del Turismo sostiene la riqualificazione dello spazio che sarà gestito dal Comune e unirà dotazioni tecnologiche e nuove piantumazioni

Sono iniziati a Soverato i lavori per una nuova area destinata alla ricettività all’aperto, che prevede 60 postazioni per camper. Ad annunciarlo è il sindaco Daniele Vacca, attraverso un video nel quale presenta l’intervento e mostra le immagini del progetto.

L’opera, sostenuta da un finanziamento del Ministero del Turismo, punta a riqualificare lo spazio e ad ampliare le possibilità di accoglienza della città. La futura struttura sarà a gestione comunale e, nelle intenzioni dell’amministrazione, rappresenterà un ulteriore passo verso un’offerta turistica più diversificata e attenta alla qualità del soggiorno.

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Una nuova area camper per ampliare l’accoglienza a Soverato

Il progetto si rivolge a chi sceglie di viaggiare in camper e cerca spazi organizzati per la propria permanenza. Le 60 postazioni previste costituiscono il fulcro dell’intervento, che affianca alla sistemazione dell’area l’introduzione di dotazioni tecnologiche e la piantumazione di nuova vegetazione.

Vacca ha descritto la futura struttura come un’area altamente tecnologica, senza però entrare nel dettaglio dei singoli sistemi previsti. La gestione diretta del Comune è un altro degli elementi annunciati e riguarderà il funzionamento dello spazio una volta completati i lavori.

Cosa mostrano le immagini del progetto

I rendering della futura area camper di Soverato presentano uno spazio suddiviso in piazzole delimitate da segnaletica orizzontale, disposte lungo corsie interne. Le vedute dall’alto permettono di osservare l’organizzazione complessiva, con camper e automobili affiancati da fasce verdi e alberature.

Nelle immagini compaiono siepi perimetrali, aiuole, palme e alberi, insieme a lampioni distribuiti lungo i percorsi. Alcune piazzole sono rappresentate con tendalini aperti, tavoli e sedute, mentre altri dettagli mostrano panchine e piccole strutture ombreggianti in legno. L’insieme restituisce l’idea di un luogo pensato anche per trascorrere tempo all’aperto e condividere spazi comuni.

Queste rappresentazioni illustrano l’assetto proposto e non documentano opere già completate. Diversa è l’immagine del sindaco sul posto: Vacca appare in primo piano davanti a uno spazio ancora prevalentemente sterrato, con palme, lampioni e il mare sullo sfondo. Il confronto tra la ripresa reale e i rendering aiuta a comprendere la trasformazione prevista.

Nuove piantumazioni e dotazioni tecnologiche

La riqualificazione dell’area comprende una componente dedicata al verde. Le nuove piantumazioni annunciate accompagnano la realizzazione delle postazioni e contribuiscono al disegno degli spazi, come evidenziato anche nelle ricostruzioni grafiche.

Alberature e superfici verdi possono rendere più gradevole la permanenza e offrire zone d’ombra, un aspetto rilevante per una struttura destinata all’ospitalità all’aperto. Per conoscere le caratteristiche definitive delle dotazioni tecnologiche, invece, saranno necessari ulteriori dettagli sul progetto.

Un’opportunità per il turismo itinerante

La realizzazione di un’area camper a gestione comunale può ampliare le modalità con cui i visitatori scelgono di soggiornare a Soverato. Il turismo itinerante offre infatti l’opportunità di intercettare viaggiatori che costruiscono percorsi a più tappe e che, durante la permanenza, possono frequentare negozi, ristoranti e attività locali.

L’effettivo contributo della struttura dipenderà dai servizi disponibili, dalle modalità di accesso e dalla sua organizzazione. Nel messaggio del sindaco non sono indicati la data di apertura, le tariffe o i tempi di conclusione del cantiere. L’avvio dei lavori segna dunque il primo passaggio concreto verso la nuova offerta di ricettività all’aperto.



















