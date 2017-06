Soverato, la Summer Arena pronta a ripartire con una nuova lunga stagione Sabato 17 apriranno i Noma

SOVERATO (CZ), 14 GIUGNO - Dopo il grande successo dello scorso anno, riparte la Summer Arena di Soverato.



Sabato 17 giugno riapre infatti la Summer Arena, l’area dedicata agli spettacoli dal vivo, allestita nel campo Marino della Perla dello Jonio. A inaugurare la nuova e lunga stagione di grandi eventi della Summer Arena, saranno i Nomadi.

La scelta della storica band fondata da Beppe Carletti e dal compianto Augusto Daolio, non è stata fatta per caso, dice Maurizio Senese della Esse Emme Musica, ideatore della struttura. I Nomadi sono il gruppo più longevo d’Italia, capace ancora oggi di riempire le location che ospitano i loro concerti. Una scelta più che oculata, quindi, che sarà in tutto e per tutto l’occasione per vivere una grande festa: sabato 17 alla Summer Arena non ci sarà solo un concerto ma un vero e proprio evento, Nomadi Incontro, che si terrà per la prima volta in Calabria. Tutti i fan che vorranno incontrare i musicisti della band potranno farlo, scattare foto e chiedere loro autografi prima del concerto, nel pomeriggio.«Non possiamo nascondere la felicità del sapere che la Summer Arena è stata classificata tra le dieci strutture più importanti d’Italia – aggiunge Senese -. E’ per noi motivo di orgoglio e ci fa sentire ancora di più la responsabilità e il dovere di fare sempre del nostro meglio. Siamo pronti per un’altra grande stagione di eventi». Ben nove saranno i concerti nazionali e internazionali che verranno ospitati all’interno della stessa location, per segnare una storia senza precedenti in Calabria. Ma non solo questi: alla Summer Arena si svolgerà anche il LYD-EDM Festival, una due giorni con dieci dj/producer della musica elettronica, tra i più famosi al mondo. Basta citarne due per comprendere la portata del Festival, Axwell/\Ingrosso e Steve Aoki, che arriveranno a Soverato e in Calabria per la prima volta, ospitati da una terra che sarà così sotto i riflettori della musica mondiale.«Vi aspettiamo tutti alla Summer Arena, a Soverato – è l’invito di Senese -, per fare capire in Italia e nel resto del mondo che anche qui si possono fare turismo e cultura a simili livelli».SUMMER ARENA 2017SoveratoNomadIncontro 17/06Il Volo 14/07Nek 25/07Marracash e Gué Pequeno 27/07LYD-EDM Festival 11/08 12/08Benji & Fede 16/08Mannarino 19/08Francesco Renga 21/08Fiorella Mannoia 24/08Mario Biondi 27/08Esse Emme Musica di Maurizio SeneseVia San Giorgio 5, 88100 CatanzaroTel. 0961.872883info@essemmemusica.itwww.essemmemusica.itwww.summerarena.itwww.ticketservicecalabria.it