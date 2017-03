Spacciavano droga confondendosi tra i genitori davanti a una scuola. Due arresti a Roma

ROMA, 19 MARZO 2017 - Approfittavano della confusione creata dal via vai di genitori al di fuori di una scuola per spacciare dosi di eroina accuratamente nascoste nella scuola stessa. Questo è lo stratagemma messo a punto da due cittadini del Gambia di 34 e 45 anni, arrestati con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti dagli agenti del Commissariato San Basilio nel corso di un servizio antidroga.

Oltre ai due cittadini del Gambia, nel corso del fine settimana sono stati 10 in totale gli arresti effettuati dalle pattuglie della Polizia nella Capitale. La prima a finire in manette è stata una donna nigeriana di 38 anni sulla quale pendeva un ordine di carcerazione emesso nei suoi confronti a seguito di una condanna definitiva a 4 anni di reclusione per sfruttamento della prostituzione minorile e favoreggiamento all'ingresso di immigrati clandestini.

Un secondo arresto per droga è avvenuto anche a carico di un 63enne di origini calabresi, già noto alle forze dell'ordine. Durante la perquisizione domiciliare, gli agenti del Commissariato Spinaceto hanno rinvenuto diverse dosi di marijuana per complessivi 200 grammi, un bilancino di precisione e 1.500 euro in contanti, probabile provento dell'attività illecita.

Arrestata anche una 49enne di Caserta, scoperta dagli agenti su segnalazione di un cittadino straniero mentre era impegnata a rubare all'interno di un negozio. Un arresto per furto in un negozio anche a Ponte Milvio, dove un vigilante di un supermercato ha sorpreso un romeno di 37 anni che, dopo aver pagato alle casse pochi generi alimentari, cercava di allontanarsi con diversi altri prodotti.

Stessa sorte anche per altri due giovani romeni che, anzichè fermarsi all'alt della Polizia sono fuggiti. Bloccati dopo un breve inseguimento, hanno ingaggiato una colluttazione, provocando anche lesioni nei confronti degli operatori. Arrestati, dovranno rispondere di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Furto aggravato anche per un altro romeno di 37 anni, con vari precedenti di Polizia, sorpreso all'uscita di un supermercato di via Galeotti con alcune bottiglie di superalcolici asportate ed occultate dopo aver rimosso le barrette antitaccheggio.

Infine, gli agenti del Commissariato San Giovanni hanno sventato una tentata rapina presso uno stabile di via Ceneda, a seguito di una segnalazione secondo cui c'erano "persone sul tetto". Giunti sul posto, i poliziotti hanno bloccato un cittadino croato di 27 anni ed un complice minorenne che, dopo aver forzato alcune porte di appartamenti tentavano, la fuga in ascensore.

Daniele Basili

immagine da questure.poliziadistato.it