Spacciavano droga nel loro quartiere, in manettere due romeni a L\'Aquila

L'AQUILA, 6 GIUGNO 2017 - Due cittadini romeni - rispettivamente di 40 e 20 anni - sono stati arrestati dagli agenti della Polizia di L'Aquila perchè accusati di spacciare droga.

L'operazione, condotta dagli uomini della Squadra Mobile della Questura di L'Aquila, è scattata a seguito di numerose segnalazioni anonime da parte dei residente del quartiere di Sant'Antonio che segnalavano un andirivieni sospetto dall'appartamento in cui abitavano i due.

Nel corso di una perquisizione domiciliare, i due sono stati sorpresi mentre erano al lavoro per frazionare in dosi un piatto di cocaina posto al centro del tavolo. Sono state sequestrate anche 9 dosi di stupefacente già pronte per essere vendute.

Dall'attività investigativa, condotta nell'ambito delle azioni di repressione della vendita al dettaglio di sostanza stupefacente nel quartiere di Sant'Antonio, sono emersi anche i ruoli ricoperti dai due romeni. Il quarantenne, già noto alle forze dell'ordine perchè già arrestato per traffico internazionale di sostanze stupefacenti, gestiva l'attività di spaccio mentre il ventenne faceva da corriere.

I due uomini sono stati arrestati d'intesa con il magistrato di turno della Procura della Repubblica di L'Aquila, il sostituto procuratore Simonetta Ciccarelli,

Daniele Basili

immagine da questure.poliziadistato.it