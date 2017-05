Spagna, esplode un castello gonfiabile. Morta bimba di sei anni

CALDES DE MALAVELLA, 9 MAGGIO - Nel pomeriggio di domenica sette maggio, a Caldes de Malavella, in Catalogna, è esploso un castello gonfiabile sopra cui stavano giocando diversi bambini. Una di essi, una bimba di sei anni, è stata balzata via ed è morta poco dopo all'ospedale Vall d'Hebron di Barcellona.

Il castello si sarebbe spostato di circa quaranta metri, e sarebbe finito sul tetto del ristorante vicino. “I bambini sono stati ritrovati a 10-20 metri di distanza”, ha dichiarato il delegato del governo catalano.

Sei dei bambini che stavano giocando sul gonfiabile si sono feriti e due di loro sono stati ricoverati in grani condizioni. Non sarebbero però in pericolo di vita. Una bambina di sei anni, invece, è morta poco dopo essere stata trasportata con urgenza all'ospedale.

Il castello apparteneva al ristorante “Mas Oller”, e secondo i primi accertamenti non possedeva i permessi per ospitarlo nel giardino.

Ancora non si conoscono le cause che avrebbero provocato la sua esplosione. I resti del castello sono stati sequestrati e le indagini per capire cosa sia successo sono tutt'ora in corso.

Chiara Fossati

immagine da ilmessaggero.it