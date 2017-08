Spagna, nuove perquisizioni a Ripoll: continua la caccia all\'autista killer

RIPOLL, 21 AGOSTO - Continuano le perquisizioni sui Pirenei, nella cittadina di Ripoll, nell'ambito delle indagini sugli attacchi di Barcellona e Cambrils. Secondo El Pais, agenti dei Mossos e della Guardia Civile hanno perquisito all'alba un'abitazione al numero 16 di Raval del Sant Pere. Al momento non sono stati effettuati arresti e continua la ricerca di Younes Abouyaaqoub, il ventiduenne marocchino considerato l'autista del furgone che ha travolto la folla sulla Rambla.

Decine e decine di posti di blocco sono stati innalzati nel nord-est della Catalogna: le ricerche si concentrano dunque attorno alle cittadine di Ripoll e di Manlleu. Ma anche le forze dell’ordine francesi sono a caccia di Abouyaaquoub. Il settimanale Le Journal du Dimanche, citando una fonte anonima delle forze di sicurezza, sostiene che siano state messe in atto “tutte le misure” per dare la caccia al giovane di origine marocchina.

Va precisato che, secondo quanto emerso, non vi sono legami tra la cellula spagnola e la Francia. I servizi segreti transalpini stanno però controllando un numero di telefono francese trovato nella lista dei contatti di uno dei sospetti, senza che comunque - per il momento - si possa parlare di complicità.

Intanto è attesa per oggi alle 19.00 una manifestazione in plaza Catalunya di decine di associazioni e gruppi islamici spagnoli per rispondere all’attentato di giovedì scorso. Lo slogan sarà “la comunità musulmana contro il terrorismo”. La nuova mobilitazione della comunità islamica arriva tra l'altro dopo che si sono registrati degli attacchi contro le moschee di Granada, Siviglia e Logrono.

Ieri si è invece tenuta alla Sagrada Familia la messa solenne per la pace e per le vittime degli attentati di Barcellona e Cambrils. Alla celebrazione presenti - tra gli altri - il re Felipe VI, il premier spagnolo Mariano Rajoy, il presidente della Generalitat Carles Puigdemont e il sindaco di Barcellona Ada Colau.

Claudio Canzone

Fonte foto: blastingnews.com