Spagna, studente italiano in Erasmus trovato morto in casa a Valencia

ROMA, 22 MARZO - Uno studente originario di Fermo è stato trovato morto nella sua camera a Valencia, dove risiedeva per il programma universitario Erasmus nella città spagnola.



Il corpo è stato rinvenuto dai compagni che condividevano con lui l'appartamento di via Calle Josè Maria de Haro. Secondo Repubblica i coinquilini lo hanno visto nel suo letto con un coltello piantatto nel cuore, allertando i soccorsi ma per il ragazzo non c'è stato nulla da fare. Si chiamava Giacomo Nicolai, aveva 24 anni e frequentava la facoltà di Ingegneria a Torino.



Per le autorità spagnole si tratterebbe di suicidio: il ragazzo si sarebbe autoinflitto diversi copli di coltello di cui uno letale. Le forze dell'ordine di Valencia puntano su questa tesi. I coinquilini hanno raccontato alla polizia che la notte prima della tragedia Giacomo era solo nella sua stanza e che in casa non era entrato nessuno.



Maria Minichino

(fonte immagine ilgiornale.it)