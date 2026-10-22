Spalletti critica la direzione arbitrale dopo il pareggio con il Rennes

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Dopo il pareggio per 2-2 contro il Rennes in Europa League, l'allenatore della Juventus Luciano Spalletti ha analizzato la prestazione della sua squadra, soffermandosi anche sull'episodio arbitrale che ha negato il gol vittoria a Lucumì nel finale. "L'arbitro è stato bravo, un po' meno bravo nella scelta dell'episodio: ci sono rimasto male, il giocatore ha tutto il tempo per decidere cosa fare e sbaglia il gesto senza che nessuno gli abbia dato noia", ha dichiarato il tecnico.

Spalletti ha poi aggiunto: "Abbiamo subito due reti che non dobbiamo prendere, ma come ritmo è andata bene, anche se ci portiamo dietro un problema da lontano: non ci si sente a nostro agio a prendere campo quando la palla torna indietro, in questa partita però è andata già meglio".

Le condizioni di Celik

Nel corso del primo tempo, il difensore Celik è stato costretto a lasciare il campo per un problema fisico. Spalletti ha fornito un aggiornamento: "Ha avvertito un indurimento e dice di essersi fermato subito, ma la vedo dura che recuperi in due giorni".

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Le parole di Vicario e Koopmeiners

Il portiere Guglielmo Vicario ha espresso tutta la sua amarezza per il risultato: "È un pareggio molto amaro, soprattutto per quello che abbiamo prodotto nel secondo tempo e penso che meritassimo di vincere: ci teniamo la reazione, adesso pensiamo al Lecce".

Anche il centrocampista Teun Koopmeiners ha condiviso la delusione ma ha sottolineato l'importanza di trarre insegnamento dalla ripresa: "Ci sono delle cose che possiamo portarci dietro nella prossima gara e siamo d'accordo che come abbiamo giocato contro la Lazio non è accettabile, possiamo e dobbiamo fare meglio: tatticamente possiamo sbagliare, ma non possiamo mai perdere la mentalità e l'intensità come domenica".

La Juventus ora si concentrerà sul prossimo impegno di campionato contro il Lecce, con l'obiettivo di ritrovare la vittoria e lasciarsi alle spalle le polemiche arbitrali.