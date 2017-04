Spara contro fratello per eredita\' contesa, arresto nel Crotonese

CROTONE, 20 APRILE - I Carabinieri hanno arrestato un pensionato di Ciro' Marina (Kr), incensurato, che nel tardo pomeriggio di ieri, durante una lite, avrebbe sparato 7 colpi di pistola contro cinque familiari riuniti per la suddivisione di un'eredita', ferendo il fratello sessantaseienne ad una gamba.

L'arrestato si chiama Cataldo Brunetti. All'aggressione avrebbe preso parte anche il figlio trentaduenne di Brunetti, che, successivamente, insieme al padre, era scappato.Braccato dai Carabinieri, l'attentatore ha deciso in serata di costituirsi in caserma ed e' stato arrestato per tentato omicidio, lesioni personali gravissime e porto illegale di arma da fuoco.Il figlio, rintracciato successivamente, e' stato denunciato per lesioni personali gravissime. La pistola ed un grosso coltello rinvenuti dai militari sul luogo della sparatoria sono stati sequestrati.