Sparataria in un centro commerciale in California. Morta una persona

CALIFORNIA, 18 MARZO – Sparatoria in un centro commerciale a Thousand Oaks, in California, a 64 Km da Los Angeles.

Il bilancio è di un morto; l’uomo che ha aperto il fuoco è stato ferito e trasportato in ospedale.

La polizia della contea di Ventura è intervenuta sul posto e il portavoce dello sceriffo ha dichiarato “ Si è trattato di un incidente limitato, non c’è alcuna minaccia per il pubblico”.

Non si conoscono ancora i dettagli della vicenda, tra cui il nome dell’aggressore, né le cause che hanno portato al folle gesto.

Fonte immagine:tgcom24.com

Alessia Panariello