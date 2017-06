Orlando, sparatoria in una azienda. Almeno 5 morti

FLORIDA, 5 GIUGNO – Un uomo avrebbe aperto il fuoco in una azienda ad Orlando in Florida, e avrebbe causato diversi morti. Lo afferma la polizia dell’Orange County secondo quanto rende noto la Cnn.

La sparatoria, secondo le prime informazioni, è avvenuta in un area alla periferia nordovest della città di proprietà dell’azienda Gerber, specializzata in lavori di carrozzeria e riparazioni auto. Si tratta di un ampio spazio con parcheggi, diversi capannoni ed uffici, non lontano dalla sede della Full Sail University.

La polizia ha reso noto che le vittime della sparatoria sono almeno cinque; il killer è stato neutralizzato, ma non si sa ancora se è stato arrestato o se invece non sia rimasto a sua volta ucciso nel conflitto a fuoco.

L’intera area è stata isolata e la situazione, come ha comunicato l’ufficio dello sceriffo locale, è sotto controllo.

Fonte immagine:ilpost.it

Alessia Panariello