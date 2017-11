Sparatoria ai Quartieri Spagnoli,muore un pregiudicato

NAPOLI,17 NOVEMBRE- Agguato in prossimità della centralissima via Toledo, ignoti killer uccidono il pregiudicato Giuseppe Varano.



La scena del delitto è Piazzetta Trinità degli spagnoli, dove sono stati rinvenuti 3 proiettili, uno dei quali ha colpito la vittima al petto causandone la morte.



Tempestivo ma inutile l’intervento dei soccorritori. Nonostante il trasporto d’urgenza all’ospedale Vecchio Pellegrini, non c’è stato nulla da fare per Varano che è deceduto a causa della gravità delle ferite riportate.

I carabinieri si sono subito recati sul luogo della sparatoria per effettuare indagini e rilievi scientifici.