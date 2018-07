Sparatoria Banca Popolare: E\' finito nel sangue l\'assalto al bancomat un morto

BRINDISI, 21 LUGLIO - E' finito nel sangue l'assalto al bancomat della filiale di Brindisi della Banca Popolare di Bari, in via Orazio Flacco, dove uno degli assaltatori e' morto durante un conflitto a fuoco con la polizia. E' accaduto la notte scorsa, intorno alle 3, quando sul posto e' giunta una volante della polizia forse allertata da un cittadino che aveva notato un'auto sospetta davanti alla banca.

Secondo quanto si e' appreso, i malfattori avrebbero esploso diversi colpi di arma da fuoco verso i poliziotti, ma nel conflitto a fuoco ingaggiato con gli agenti ha perso la vita un componente della banda, un uomo di Ostuni. Gli altri banditi sono poi fuggiti su un'Audi con i poliziotti all'inseguimento. Questo si e' concluso all'altezza dello svincolo che immette alla Statale 369 per Bari. Qui l'auto della polizia sarebbe stata costretta a fermarsi a causa dei danni alle ruote provocati dalle bande chiodate lanciate sull'asfalto dai banditi durante la fuga. Sullo sportello bancomat e' stato trovato l'esplosivo gia' posizionato per scardinare il dispositivo, ma che i malfattori non hanno fatto in tempo a fare esplodere.

Giovanni Ciccarone, 50 anni, di Ostuni (Br), morto la notte scorsa durante un conflitto a fuoco con la polizia a Brindisi, era un personaggio gia' noto alle forze dell'ordine. L'uomo, sposato e con quattro figli, nel 201, fu arrestato dalla Guardia di Finanza che lo sorprese in un'auto guidata da un suo amico sulla quale i militari trovarono due kalashnicov. Ciccarone, che in quel caso sostenne di non essere stato al corrente della presenza dei fucili sulla vettura, venne scarcerato alcuni giorni dopo.



Nell'estate del 2013 fini' in carcere per una presunta estorsione, ma anche in quel caso venne scarcerato pochi giorni dopo. Infine, nel 2010, venne trovato in possesso di refurtiva, in particolare, costose attrezzature risultate rubate ad una impresa di Ostuni. L'uomo faceva parte della banda che la scorsa notte ha tentato l'assalto al bancomat della filiale brindisina della Banca Popolare di Bari, in via Orazio Flacco, nel rione Commenda. Durante il conflitto a fuoco con l'equipaggio di una 'volante', il cinquantenne sarebbe stato raggiunto da alcuni proiettili al torace e alla testa. Secondo quanto si e' appreso, i banditi - in tutto cinque persone, compreso il conducente dell'Audi con cui sono fuggiti - erano armati di pistole e fucili.