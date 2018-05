Sparatoria in Belgio: uccisi due poliziotti

LIEGI, 29 MAGGIO- Intorno alle 10:30 di stamani sono stati avvertiti dei colpi di arma da fuoco nel centro di Liegi, dove un uomo ha sparato, uccidendoli, contro due poliziotti e un passante all'altezza del Cafè des Augustins, nell'omonima strada.



In base a quanto riportato dal quotidiano belga ‘Le Soir’, il killer, che era stato fermato per un controllo di routine davanti al Liceo Léonie de Waha, sarebbe riuscito a disarmare uno dei due agenti e ad aprire il fuoco; dopodiché avrebbe preso in ostaggio la donna delle pulizie, che si trovava all’ingresso dell’edificio, e sarebbe rimasto chiuso con lei nella hall del liceo prima di essere neutralizzato dalle forze dell'ordine. La donna invece è rimasta illesa.

Federica Vetta