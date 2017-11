Usa: uomo spara in chiesa Texas ucciso; diversi morti

WASHINGTON, 5 NOVEMBRE - Un uomo ha aperto il fuoco a caso contro i fedeli in una chiesa a Sutherland Spingr in Texas, la First Baptist Church, causando diversi morti e feriti.

Lo riferisce il New York Post. Alcune fonti non confermate parlano di un bilancio tra le 10 e le 15 vittime ma manca una conferma ufficiale. L'aggressore e' stato ucciso dalla polizia.Sutherland Springs si trova a circa 35 km da San Antonio. Sul posto sono arrivati gli agenti dell'Fbi Testimoni citati dalla Cnn hanno riferito di aver udito sparare almeno 20 colpi.