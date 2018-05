Sparatoria in una scuola del Texas, otto-dieci morti. Arrestato l\'offender

SANTA FE (TEXAS), 18 MAGGIO - Almeno otto persone sono morte nel corso di una sparatoria avvenuta tra le 7.30 e le 7.45 di oggi (ora locale) in una scuola superiore di Santa Fe, nel Texas. Risulta possibile che il bilancio delle vittime - studenti e adulti - sia ancora provvisorio, infatti, per Ed Gonzalez, sceriffo della contea di Harris, potrebbero essere anche 10 i soggetti coinvolti nell’azione omicidiaria.

L’autore del grave fatto di sangue è stato arrestato dalla Polizia, accorsa tempestivamente sulla scena del crimine. Ci sarebbe anche un complice fermato dalle autorità, la cui posizione è al vaglio degli inquirenti.

L’offender sarebbe uno studente, riferisce la Abc13 citando fonti di polizia. Secondo quanto si apprende dai media locali a stretto giro il ragazzo è stato bloccato e tratto in arresto, ma prima avrebbe aperto il fuoco anche contro gli agenti. Attraverso un ingente dispiegamento di unità, la Polizia ha circondato l’edificio e cercato di mettere in sicurezza le persone che in quel momento si trovavano all’interno dell’istituto scolastico.

Gli spari sarebbero iniziati subito dopo un’esercitazione anti sparatoria: “La giornata era cominciata normalmente, avevamo finito la prima ora e poi è scattata l'esercitazione anti sparatoria, ma cinque minuti dopo abbiamo sentito dei colpi". A raccontarlo è una studentessa della scuola superiore, raggiunta telefonicamente dall’emittente Cnn.

“Sparatoria in una scuola in Texas. Le prime notizie non sembrano buone. Che Dio benedica tutti”, ha twittato il presidente Usa Donald Trump. “Queste sparatorie - ha poi aggiunto - sono andate avanti troppo a lungo, farò tutto quello che è in mio potere per fermarle”.

Luigi Cacciatori

Immagine da: cnn.com