Sparatoria in un campo sportivo vicino Washington, ferito deputato Scalise. Fermato presunto autore

WASHINGTON, 14 GIUGNO - Attimi di concitazione e paura quest'oggi in un campo di baseball di Alexandria, nei pressi di Washington. Un deputato repubblicano del Congresso degli Stati Uniti e altre persone sono state ferite da colpi di arma da fuoco.

Secondo quanto divulgato dalla tv locale Wusa, affiliata alla Cbs, la sparatoria si è verificata nel corso di un allenamento di baseball al quale partecipavano alcuni deputati del Congresso in previsione di una partita di beneficenza che si sarebbe dovuta disputare domani tra Democratici e Repubblicani. L'emittente afferma che il bilancio è di quattro feriti tra cui un deputato colpito al petto. Si tratterebbe del repubblicano Steve Scalise, le cui condizioni sono stabili.

Un sospettato sarebbe stato fermato e catturato, ha twittato la polizia di Alexandria. Quanto alla dinamica dell'evento, nessuna informazione aggiuntiva sarebbe ancora trapelata. Il senatore repubblicano Rand Paul, testimone oculare della sparatoria al campo di baseball, ai media: "Ho sentito 50-60 colpi di arma da fuoco. Se non fosse stato per la polizia saremmo tutti morti''. Attraverso una nota, il presidente Donald Trump e il vice presidente Mike Pence si dicono "profondamente rattristati per la tragedia”.

Le testate giornalistiche americane scrivono che si sarebbe trattato di un "attacco deliberato". Tale informazione sarebbe stata appresa da fonti investigative.

Luigi Cacciatori

Immagine da dire.it