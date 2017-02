Sparatoria nel vibonese, un ferito

LIMBADI (VV), 4 FEBBRAIO - Sparatoria in serata nel Vibonese. Un 51enne e' rimasto ferito da due colpi d'arma da fuoco a Caroni, frazione di Limbadi, mentre rincasava in auto.



Sul posto sono subito arrivati i Carabinieri della locale Stazione per i rilievi e l'avvio delle indagini. Il ferito e' stato trasportato in ospedale a Vibo Valentia. Riservata la prognosi, anche se non e' in pericolo di vita.