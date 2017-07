Spari davanti a un lido a Messina, ferita una donna

MESSINA, 22 LUGLIO - Una giovane di 34 anni e' stata ferita la notte scorsa mentre si trovava nei pressi di un lido-discoteca a Messina.

E' accaduto intorno alle 2,20 in via Consolare Pompea, sul litorale nord della citta'. Secondo una prima ricostruzione, ad agire sono stati in due con il volto coperto da caschi da motociclisti, arrivati a bordo di una moto. Uno dei due ha esploso alcuni colpi di pistola a caso, mirando in diverse direzioni all'esterno del locale e fuggendo subito dopo.Almeno tre colpi hanno raggiunto la giovane, che proprio in quel momento si trovava nei pressi dell'uscita del locale insieme ad altre due ragazze, la sorella e un'amica, e si apprestava ad andare via. La giovane e' stata raggiunta da alcuni proiettili alle gambe ed al fianco destro. Subito soccorsa, e' stata trasportata d'urgenza all'ospedale Papardo dove e' stata sottoposta ad un intervento chirurgico.Non sarebbe in pericolo di vita. Da un primo accertamento sembra che i colpi siano stati esplosi a caso, alcuni hanno superato l'ingresso colpendo la ragazza. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili ascoltando le persone presenti.