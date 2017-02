Spazio: nel 2018 due turisti sulla Luna

PALO ALTO, 28 FEBBRAIO - La società "SpaceX" del patron delle auto elettriche Tesla, il visionario Elon Musk, fa sapere che entro la fine del 2018 invierà sulla Luna i primi due turisti spaziali.

I due clienti si conoscono e inizieranno la formazione per il viaggio nei prossimi mesi. I turisti spaziali non atterreranno sul satellite della Terra, obiettivo ancora lontano per Musk - solo la Nasa e i russi l’hanno raggiunto - ma potranno orbitare attorno alla Luna e osservarne il suo lato oscuro.

Luna Isabella

(foto da 125parole.it)