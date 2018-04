Spazio: India, perso contatto con satellite lanciato giovedì. E' il Gsat-6A per telefonia cellulare civile e militare

NEW DELHI, 2 APRILE - L'Organizzazione per la ricerca spaziale indiana (Isro) ha annunciato di avere perso i contatti con il satellite per telecomunicazioni Gsat-6A lanciato giovedì scorso, anche se il suo presidente, K. Sivan, ha sostenuto che "non tutte le speranze di ristabilire un collegamento operativo con esso sono andate perdute".



In dichiarazioni ai media, Sivan ha spiegato che dopo il lancio l'Isro era impegnato a realizzare tre manovre per

aumentare l'orbita da quella iniziale a quella definitiva geostazionaria ad un'altezza di 36.000 chilometri. "La prima e la seconda manovra - ha ancora detto - sono state realizzate correttamente giovedì e sabato, ma quando i tecnici si accingevano a realizzare la terza i contatti sono stati persi".



Perdite di contatto temporanee con i satelliti sono comuni, ha quindi spiegato Sivan, na "è vero che in questo caso la questione è diventata troppo lunga". Comunque, grazie a nostri satelliti e ad altre risorse, ha concluso, "sappiamo la posizione approssimativa del Gsat-6A e stiamo ancora tentando di riprenderne il controllo".



Con una durata potenziale di dieci anni il satellite, del peso di 2,066 tonnellate e del costo di 33,7 milioni di euro,

doveva facilitare le comunicazioni di telefonia cellulare attraverso una copertura con tecnologia multibeam, e servire anche a scopi militari per le comunicazioni con zone remote.