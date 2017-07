Spazio: Paolo Nespoli pronto a partire con la Soyuz

NAPOLI, 28 LUGLIO – E’ tutto pronto per la partenza dell’astronauta italiano Paolo Nespoli alla volta della Stazione Spaziale Internazionale. Il lancio della navetta Soyuz, che lo trasporterà dalla Terra all’ISS è programmato per le 17:41 ora italiana, ed avverrà dalla base di Baikonur, in Kazakhstan.

Accanto ad AstroPaolo partiranno il russo Sergey Ryazansky, comandante della Soyuz, e l’americano Randy Bresnik. Nespoli, che è membro della European Space Agency (Agenzia Spaziale Europea), resterà a bordo della Stazione Spaziale orbitante intorno alla Terra per i prossimi sei mesi.

Il nome della missione cui prenderà parte per conto dell’ Agenzia Spaziale Italiana è “Vita”: un insieme di undici esperimenti volti a raccogliere dati necessari ad organizzare i futuri viaggi sulla Luna e su Marte con minori rischi per la salute degli astronauti.

Nespoli, 60 anni, è alla sua terza missione in orbita nell’ultimo decennio. Dopo Esperia (2007), nel corso della quale ha trascorso all’incirca una settimana in orbita, e MagISStra (2010) che lo ha tenuto in orbita per sei mesi, è dunque ora il turno di “Vita”.

La ISS è una stazione spaziale situata nella bassa orbita terrestre, dedicata alla ricerca scientifica e gestita dalle agenzie statunitensi, russa, giapponese, canadese e dell’Unione Europea. L’inizio della sua costruzione risale al 1998, con l’assemblaggio dei primi moduli. Il suo funzionamento è programmato fino al 2024, data in seguito alla quale sarà poi in parte smantellata ed in parte riutilizzata.

Nell’ultimo ventennio sono sette gli astronauti italiani che hanno preso parte a missioni in orbita: oltre Nespoli, Franco Malerba, Maurizio Cheli, Umberto Guidoni e Roberto Vittori. Più recentemente è stata invece la volta di Luca Parmitano e Samantha Cristoforetti.

Paolo Fernandes

Foto: esa.int