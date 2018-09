Speciale Padre Pio: A cinquant\'anni dalla sua morte

ROMA – Il prossimo 23 settembre ricorre un anniversario importante: il 50esimo della morte di uno dei santi più amato in tutto il mondo, San Pio da Pietrelcina. Quest’anno ricorre poi il 100esimo anniversario delle stimmate. Per questo evento di Grazia, Sulla Via di Damasco, sabato 22 Settembre, ore 8.15, su Rai Due ne trasmetterà uno speciale, con tanti ospiti, sul frate cappuccino.

All’inizio del programma firmato Mons. Giovanni D’Ercole e Vito Sidoti, la riflessione di Padre Luciano Lotti sul perché di tanta devozione popolare intorno a quel carisma, a quello sguardo paterno che ha scavato l’anima di molti. Con Padre Carlo Maria Laborde, visita a Pietrelcina sui luoghi di vita del Santo, dell’apparizione delle prime stimmate, rifugio di preghiera e di studio.



A seguire il ricordo di Padre Gerardo di Flumeri, morto nel 2005, sul valore della messa per il frate, il tutto del suo ministero sacerdotale. Sull’eredità spirituale del confessionale, tornerà a parlare Padre Lotti: intransigente a livello di fede e di morale, il “Santo del Gargano” invitava tutti a convertirsi per ricongiungere la propria storia a quella di Dio. E poi la testimonianza di Padre Marciano Morra sul significato dell’ostensione in Vaticano nel 2016 delle spoglie di quell’umile francescano che, nonostante tante ingiustizie, obbedì sino alla fine alla sua Chiesa.



L’ultima tappa di questo viaggio nell’umanità e santità di Padre Pio sarà affidata ancora a Padre Lotti, che è stato prima amico, poi discepolo conventuale di un maestro di felicità la cui storia non lascia indifferente nessuno.

Don Francesco Cristofaro