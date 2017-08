Spedizione punitiva di naziskin, aggredito giovane al bar. E' accaduto a Mantova, identificati giovani del Veronese

MANTOVA, 6 AGOSTO - Un gruppo di naziskin, teste rasatee tatuaggi celtici sulle braccia, ha aggredito un giovane di 25 anni mentre era al bar con gli amici. "Mi stavano cercando per le mie simpatie di sinistra", ha poi spiegato alla polizia il giovane che si è fatto medicare al pronto soccorso dell'ospedale Poma per una serie di pugni ricevuti al volto.

La spedizione punitiva è avvenuta nella tarda serata di ieri in un bar del centro storico di Mantova, alla presenza di molti avventori che non avrebbero alzato un dito per difendere il giovane aggredito. I naziskin, una decina di persone, dopo aver picchiato il giovane, alla vista degli agenti di Polizia sono fuggiti facendosi strada tra le persone sedute ai tavolini. Grazie poi alle testimonianze di alcuni presenti, gli aggressori sono già stati identificati: si tratterebbe di giovani appartenenti ad un gruppo neonazista della vicina provincia di Verona.