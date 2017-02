Calcio - 51^ Coppa Italia Dilettanti - Fase Nazionale, caccia al trofeo più importante

Calcio 51^ Coppa Italia Dilettanti – Fase Nazionale Per le 19 vincenti delle fasi regionali inizia la caccia al trofeo più importante dei Dilettanti: in palio la promozione in Serie D

ROMA, 10 FEBBRAIO - Nel mese di febbraio torna puntuale l’appuntamento con la fase nazionale della Coppa Italia Dilettanti. Giunta alla 51^ edizione, la competizione, che mette di fronte le formazioni di Eccellenza che hanno trionfato nella fase regionale, debutta il prossimo 22 febbraio per concludersi il 19 aprile (data non ancora ufficiale). In palio, oltre all’ambitissima promozione diretta in Serie D, il trofeo conquistato lo scorso anno dall’Unione Sanremo.

La Coppa Italia Dilettanti, istituita dalla LND nella stagione 1966/67, è un trofeo storico e unico al tempo stesso, con un’emozionante fase nazionale (che fino al 1999/00 prevedeva anche una finale incrociata tra le vincenti della Coppa di Serie D e quelle provenienti appunto dalle regioni). Tutte le squadre partecipanti dovranno schierare in campo obbligatoriamente un calciatore classe ’98 e uno del ’97. Se la squadra vincente la Coppa ha già acquisito la promozione in D al termine del Campionato sarà la finalista a fare il salto di categoria. Se entrambe le finaliste hanno conquistato la promozione in campionato allora tramite sorteggio sarà individuata una delle semifinaliste che avrà diritto alla D. Infine se anche la semifinalista sorteggiata ha già conquistato la categoria superiore per il piazzamento in campionato sarà l’altra semifinalista a salire in Serie D.Come consuetudine le 19 squadre qualificate per la fase nazionale sono state suddivise in tre Triangolari e cinque accoppiamenti.Gir. A: Borgaro Torinese, Romanese, SestreseGir. B: Clodiense, Gemonese, TrentoGir. G: Moliterno, Portici, Team AltamuraChi vince la prima partita riposa nella seconda giornata. Il sorteggio ha determinato chi riposa nella prima giornata e chi gioca in trasferta la prima gara. Passa il turno chi ottiene più punti. In caso di arrivo a pari punti conta la differenza reti, in seconda battuta il numero di reti segnate e infine i gol realizzati in trasferta.AccoppiamentiGir. C: Baldaccio Bruni, RiminiGir. D: B. Nazzaro Chiaravalle, VillabiagioGir. E: Tortolì, UnipomeziaGir. F: Macchia, PaternòGir. H: Troina, Vigor LameziaIn caso di parità di punteggio al termine dei 180’ saranno i rigori a sancire la squadra vincente.22 febbraio: 1^ fase triangolari – andata accoppiamenti1 marzo: 2^ gara triangolari – ritorno accoppiamenti gironi C, D, E, F e H8 marzo: 3^ gara triangolari – ritorno accoppiamento girone F15/22 marzo: Quarti di finale – andata/ritorno29 marzo/5 aprile: Semifinali – andata/ritorno19 aprile: Finale (da ufficializzare)Girone A: Sestrese-Romanese – campo “G. Piccardo” – Genova Borzoli (Ge) erba artificale. Riposa: Borgaro TorineseGirone B: Trento-Gemonese – stadio “Briamasco” – Trento. Riposa ClodienseGirone C: Rimini-Baldaccio Bruni – Stadio “R. Neri” – Rimini (erba artificiale)Girone D: B. Nazzaro Chiaravalle-Villabiagio – comunale di Chiaravalle (An)Girone E: Unipomezia-Tortolì – comunale di Pomezia (Rm) erba artificialeGirone G: Moliterno-Team Altamura – campo “Venezia” loc. Piaggarelle – Moliterno (Pz) Riposa: PorticiGirone H: Vigor Lamezia-Troina – stadio “G. D’Ippolito” – Lamezia Terme (Cz)Girone A: 2^ gara triangolareGirone B: 2^ gara TriangolareGirone C: Baldaccio Bruni-Rimini – stadio “S. Zanchi” – Anghiari (Ar)Girone D: Villabiagio- B. Nazzarro Chiaravalle – campo “Vestrelli” – Castiglione della Valle (Pg)Girone E: Tortolì-Unipomezia – campo “Sa Suergera” loc. Girasole – Tortolì (Og)Girone F: Paternò-Macchia – stadio dei Marsi – Avezzano (Aq)Girone G: 2^ gara triangolareGirone H: Troina-Lamezia Terme – comunale “Silvio Proto” – Troina (En) – erba artificialeGirone A: 3^ gara triangolareGirone B: 3^ gara triangolareGirone F: Macchia-Paternò - comunale di Capriati a Volturno (Ce) erba artificialeGirone G: 3^ gara triangolare

F.I.G.C. - Lega Nazionale Dilettanti