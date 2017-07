Sport: Catanzaro, incontro Coni-Credito sportivo su impiantistica

CATANZARO, 22 LUGLIO - Si e' tenuta a Catanzaro una riunione operativa tra il delegato provinciale del Coni, Giampaolo Latella, e il referente commerciale Basilicata-Calabria dell'Istituto per il Credito Sportivo, Vincenzo Smeraglia. "Nel corso dell'incontro - spiega una nota - si e' discusso delle criticita' riguardanti la situazione degli impianti sportivi del territorio ma, al contempo, sono state messe a fuoco le opportunita' che l'Ics mette a disposizione di enti locali e privati, al fine di realizzare nuove strutture o di riqualificare quelle esistenti. Tra gli strumenti predisposti dal Credito sportivo - e' stato evidenziato durante l'incontro tra Latella e Smeraglia - particolare rilievo assume il progetto "Sport Missione Comune 2017", nato dal protocollo stipulato tra l'Ics e l'Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Nell'ambito di questa intesa, che prevede la concessione di contributi in conto interessi sui mutui per impianti sportivi, e' previsto un plafond di 100 milioni di euro di mutui a interessi zero, da stipulare entro il 31 dicembre di quest'anno. Il bando e' destinato a Comuni e unioni di Comuni e ha la finalita' di fornire un impulso all'economia attraverso gli investimenti nel settore dell'impiantistica.A partire dal 6 settembre prossimo e fino al 28 ottobre si potranno trasmettere, via pec, le istanze con i progetti definitivi o esecutivi. Ciascun ente potra' presentare una o piu' istanze, ognuna relativa ad un solo progetto o lotto funzionale, che godranno del totale abbattimento della quota interessi nel limite massimo complessivo di 2 milioni di mutui (4 milioni per i comuni capoluogo e le unioni di comuni), somma oltre la quale, per gli importi eccedenti, sara' applicato un tasso molto agevolato"."Il protocollo 'Sport Missione Comune 2017' - ha commentato Latella al termine dell'incontro - e' uno strumento che puo' incentivare notevolmente gli investimenti in impianti e strutture sportive. Attraverso questo bando, sara' possibile contribuire ai processi di rigenerazione e riqualificazione urbana, realizzando o restituendo alla fruizione pubblica strutture di elevato valore sociale. Contestualmente, questa opportunita' potrebbe rivelarsi un'efficace misura a sostegno dell'economia e, segnatamente, del settore delle costruzioni. Tutto questo - ha concluso Latella - nel rigoroso rispetto del principio del 'consumo zero' di suolo, introdotto nella legge regionale urbanistica".