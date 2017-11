Sportello per l\'assistenza alle famiglie presso la sede consolidal di Catanzaro

CATANZARO, 22 NOVEMBRE - La famiglia rappresenta la principale formazione sociale in seno alla quale l'uomo "svolge la sua personalità" (art.2 Cost.) ed è caratterizzata da responsabilità, stabilità ed esclusività. Sia per la famiglia legittima che per quella di fatto, dov'è assente il vincolo coniugale, si è arrivati al riconoscimento di una tutela giuridica per queste persone legate da vincoli di natura coniugale, parentale, di affinità o più semplicemente da comunione morale e materiale di vita.

Consapevole dell'esistenza di un coacervo di diritti e di obblighi che nascono con la famiglia, comunque intesa, la Consolidal di Catanzaro con la collaborazione della Sezione locale dell'Osservatorio Nazionale sul diritto di famiglia - sezione di Catanzaro - aprirà ogni mercoledì (con esclusione di quelli ricadenti nei giorni festivi, nei periodi estivi e di quelli ricadenti nelle festività natalizie e pasquali) dalle ore 17 alle ore 18 uno sportello presso la Sede di Via Carlo V n°193 per dare assistenza e tutela al minore in materia di affido e potestà; assistenza in materia di convivenza di fatto, di riconoscimento di diritti e di doveri ai componenti di una famiglia o tale riconosciuta dalle norme in vigore; assistenza per problemi patrimoniali.L'assistenza sarà erogata non solo attraverso "l'ascolto" od il percorso normativo della soluzione dei problemi esposti, ma anche attraverso l'aiuto competente per la semplificazione procedurale presso le Sedi istituzionali.