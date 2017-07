Sposta la società da Vercelli a Malta per evadere il fisco, sequestrati beni per 5 mln

VERCELLI, 27 LUGLIO 2017 - La Guardia di Finanza di Vercelli, con il coordinamento della Procura di Milano, ha scoperto e disarticolato un complesso intreccio societario finalizzato a svuotare il patrimonio di due società per evadere il fisco.

I militari hanno eseguito un sequestro di beni mobili e immobili per un valore di circa 5 milioni di euro, nei confronti di un soggetto ritenuto responsabile del sistema di frode. Assieme a lui, sono state indagate altre due persone, amministratori di due società di call center.

L'uomo avrebbe trasferito le sedi di entrambe le aziende da Vercelli a Malta, con l'obiettivo di evadere il fisco. In particolare, attraverso una serie di operazioni finanziarie, gli indagati avrebbero svuotato il patrimonio delle due società, pur mantenendo in vita gli originari asset.

I militari hanno scoperto che gli amministratori avrebbero subaffittato i rami d'azienda ad un'altra società, anche questa facente capo a uno degli indagati, effettuando fittizi trasferimenti di partecipazioni societarie e false intestazioni di cariche societarie, nominando due prestanomi nullatenenti, uno dei quali residente negli Stati Uniti.

Dopo aver svuotato le società, gli indagati avrebbero trasferito la sede legale dei due call center da Vercelli a Malta, per farne perdere le tracce.

Dall indagini è emerso che le società coinvolte sono tutte riconducibili ad un unico soggetto residente in provincia di Como, i cui beni erano coperti da una fiduciaria di Milano e da un complesso incrocio di partecipazioni societarie create ad hoc per nascondere il reale proprietario.

I finanzieri hanno sequestrato le partecipazioni in società operanti nel settore dei call center - con sedi operative a Torino e in provincia di Milano e Bologna - i conti correnti delle società stesse, due automezzi di lusso e un fabbricato in provincia di Taranto.

Daniele Basili

immagine da sienanews.it