Spotify: nuovi album solo per utenti Premium

ROMA, 17 MARZO- Brutte notizie per gli utenti free di Spotify: l'azienda svedese leader dello streaming muicale sarebbe in procinto di modificare la policy che l'ha resa nota, ovvero l'accesso gratuito a tutti gli utenti al suo intero archivio di brani musicali (con intermezzi pubblicitari per gli utenti non a pagamento).

Secondo indiscrezioni del Financial Times, infatti, la compagnia avrebbe accettato, nell'ambito della rinegoziazione degli accordi in scadenza con alcune etichette musicali, di limitare l'accesso ai nuovi album più importanti ai soli abbonati a pagamento. Gli utenti non Premium sarebbero così esclusi dall'ascolto delle nuove uscite per un arco di tempo prestabilito. L'accordo, come osservato dal Financial Times, potrebbe aumentare l'appeal di Spotify in previsione di un suo sbarco in borsa e la compagnia otterrebbe, inoltre, un taglio sulle royalties dovute alle major discografiche.

Si tratterebbe di un cambiamento importante per Spotify, che negli anni passati ha strenuamente difeso la sua politica, anche a costo di perdere accordi con quegli artisti che, in cerca di maggiori profitti, hanno preferito affidarsi ad Apple Music: la seconda piattaforma di streaming in termini di utenti, offre i suoi brani esclusivamente a pagamento.

Marta Pietrosanti

foto: lastampa.it