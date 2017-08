Forte dei Marmi: spray al peperoncino in Capannina provoca malori

LUCCA, 26 AGOSTO – Nella serata di ieri, una ventina di persone sarebbero rimaste intossicate, con conseguenti problemi di respirazione e irritazione, nello storico locale Capannina di Franceschi, a Forte dei Marmi.

Sul posto sono prontamente intervenuti polizia, carabinieri, vigili del fuoco e ambulanze provenienti da Lido di Camaiore, Marina di Pietrasanta, Querceta e Marina di Massa. Il locale, dove erano accorsi in migliaia, soprattutto giovani, per assistere allo show musicale del dj Gigi D’Agostino, è stato evacuato e a posteriori sono state trovate due bombolette spray al peperoncino, il cui contenuto potrebbe essere stato la causa dei malesseri.

I controlli non avrebbero infatti rilevato tracce di altre sostanze che possano aver determinato i suddetti problemi. L'allarme è scattato poco dopo l’1,30 della notte tra venerdì e sabato e l'intervento nel locale si è concluso tre ore dopo. In molti sono riusciti ad abbandonare tempestivamente la discoteca raggiungendo il viale che costeggia il mare, altri sono addirittura saliti sul tetto per evitare di inalare lo spray. Le immagini delle telecamere di sicurezza sono al vaglio degli investigatori.

Luna Isabella

(foto da vietricar.it)