Sri Lanka, il porta container Msc "Daniela" è in fiamme

COLOMBO, 5 APRILE - La Msc “Daniela”, una nave porta container, si è incendiata vicino alla capitale dello Sri Lanka, Colombo. La situazione sembra essere sotto controllo grazie al pronto intervento della Marina indiana e cingalese, giunti sul posto per controllare le fiamme ed evacuare l'equipaggio.

“Le operazioni per spegnere le fiamme e, se necessario, evacuare la nave sono attualmente in corso”, si legge in un comunicato della Marina dello Sri Lanka, che ha inoltre affermato di aver ricevuto un segnale di aiuto da parte della Msc, compagnia del container interessato dall'incendio.

La “Daniela” è considerata una delle navi container più grandi al mondo. È stata costruita nel 2008 e ha un peso di 151.000 tonnellate, sopra le quali possono essere trasportati fino a 14.000 container.

Al momento dell'incidente la nave Msc stava viaggiando da Singapore verso l'Egitto e proprio ieri si era fermata al porto della capitale. Al momento la nave si troverebbe a circa undici miglia da Colombo. A riferirlo è il capitano D.K. Sharma.

