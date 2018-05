SS 106: associazione, "bene la nuova segnaletica verticale"

CATANZARO, 5 MAGGIO - "Per comprendere il livello di totale abbandono in cui versa la strada statale 106 dopo anni ed anni di lassismo basti pensare che ieri, finalmente, anche grazie alle segnalazioni dell'Associazione "Basta vittime sulla strada statale 106", l'Anas ha comunicato la consegna dei lavori di manutenzione straordinaria che prevedono l'intervento per la sostituzione di tutta l'obsoleta e precaria segnaletica verticale esistente con quella nuova che certamente apportera' dei benefici per la sicurezza degli automobilisti". E' quanto si legge in una nota del'associazione.

"Questa azione - prosegue la nota - riguardera' il tratto della 106 in provincia di Reggio Calabria compreso tra Monasterace e Bova Marina: 90 chilometri circa per un investimento di 500.000 euro ed un intervento che avra' una durata prevista di 90 giorni. L'associazione "basta vittime sulla strada statale 106" pertanto ringrazia l'Area Compartimentale di Catanzaro tutta e, l'ing. Marco Moladori in particolare, per aver attivato un investimento la cui rilevanza puo' apparire poco significativa ma d'importanza strategica e fondamentale per la sicurezza degli automobilisti che meritano, sulla 106, standard di sicurezza piu' elevati".